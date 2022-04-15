Гонорея: белые, желтые или зеленые выделения могут свидетельствовать о половой инфекции

«Примерно один из 10 инфицированных мужчин и пять из 10 инфицированных женщин не испытывают каких-либо явных симптомов», — предупредила Национальная служба здравоохранения.

«Важно пройти тестирование на гонорею, если вы считаете, что есть вероятность, что вы инфицированы», — поручил NHS. «Даже если у вас нет явных симптомов или симптомы исчезли сами по себе».