Гонорея: белые, желтые или зеленые выделения могут свидетельствовать о половой инфекции
Гонорея является второй наиболее распространенной бактериальной инфекцией, передающейся половым путем (после хламидиоза). Вы бы поняли, если бы были заражены?
После первоначального заражения гонореей симптомы могут появиться через от нескольких недель до нескольких месяцев. Важно обратить внимание на цвет и консистенцию выделений из половых органов. Национальная служба здравоохранения заявила, что у женщин симптомы гонореи могут включать «необычные выделения из влагалища». Выделения «могут быть жидкими или водянистыми, зеленого или желтого цвета».
У мужчин выделения из кончика полового члена «могут быть белыми, желтыми или зелеными». При мочеиспускании представители обоих полов могут испытывать боль или жжение. У женщин может быть боль или болезненность в нижней части живота.И могут быть кровотечения между менструациями, более обильные менструации и кровотечения после секса. Между тем, у мужчин в яичках может ощущаться боль или болезненность.
Мужчины также могут испытывать отек крайней плоти.
«Примерно один из 10 инфицированных мужчин и пять из 10 инфицированных женщин не испытывают каких-либо явных симптомов», — предупредила Национальная служба здравоохранения.
Заражение гонореей может также развиваться в прямой кишке, горле или глазах. Где бы инфекция ни закрепилась (в прямой кишке или глазах), это может привести к дискомфорту, боли или выделениям. Однако, когда есть инфекция в горле, может не быть каких-либо явных симптомов.
«Важно пройти тестирование на гонорею, если вы считаете, что есть вероятность, что вы инфицированы», — поручил NHS. «Даже если у вас нет явных симптомов или симптомы исчезли сами по себе».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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