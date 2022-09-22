Врач Гусев перечислил новые симптомы коронавируса
Руководитель санкт-петербургской инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев назвал новые симптомы коронавирусной инфекции. В настоящий момент они очень похожи на признаки обычных простудных заболеваний.
Заболеваемость в России сейчас составляет порядка 55 000 случаев в сутки, однако реальная цифра намного выше. Это связано с тем, что штамм Омикрон и его дальнейшие подвиды чаще всего вызывают у людей либо бессимптомное течение, либо болезнь с лёгкими проявлениями, которую очень легко спутать с обычной простудой. Человек с насморком или с кашлем, у которого незначительно повысилась температура, уже сталкивался в своей жизни с этими симптомами много раз, и ему не придёт в голову делать тест на коронавирус.
Однако доктор Гусев отметил, что неприятные ощущения в горле, сухой кашель и забитый нос либо длительный насморк, которые сочетаются со скачками температуры, являются основными симптомами коронавируса. Следовательно, при их наличии лучше уйти на самоизоляцию до полного исчезновения данных признаков. А самым идеальным были бы два подряд отрицательных ПЦР-теста на коронавирус после исчезновения симптомов, которые подтвердят, что этот патоген из организма ушёл. И человек уже не представляет опасности для окружающих.
При этом другие считавшиеся классическими симптомы коронавируса вроде исчезновения вкуса и запаха или тяжелой утомляемости сейчас встречаются довольно редко. Вот почему многие люди даже не знают о том, что они болеют COVID-19 или уже переболели им. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Денис Гусев
Медицина
главный врач петербургской клинической инфекционной больницы имени Боткина
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