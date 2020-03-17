"Мокрый" кашель: у коронавируса обнаружен новый симптом

"Насчет насморка были разные мнения. Сначала говорили, что насморка не должно быть и это четкий дифференциальный признак с другими ОРВИ. Сейчас к этому относятся по-другому, и мы отчасти имеем этому подтверждение", - утверждает медик.

"Не так часто, как при риновирусе или аденовирусе, когда мы видим настоящий насморк. Просто при коронавирусе он может быть не в такой явной форме и более коротким по продолжительности", - добавил Гусев.