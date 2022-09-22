Младенцы в утробе улыбаются от моркови и плачут от зелени
Еще не рожденные дети уже способны ощущать вкус пищи, которую получают их мамы. Это происходит за счёт вдыхания или проглатывания амниотической жидкости, как установили учёные из Университета Дарема.
Учёные выяснили, что когда дети в утробе матери посредством контакта с амниотической жидкостью узнают, что их мама лакомится морковью, они реагируют положительно и даже улыбаются. А вот зелёные овощи могут вызвать у них негативные эмоции и плач. Эти выводы были сделаны посредством проведения 4D-УЗИ среди 100 беременных на сроке с 32-й по 36-ю неделю. УЗИ проводили через 20 минут после приёма таблеток, наполненных морковным или капустным порошком.
Ультразвук явно демонстрировал, что морковные таблетки вызывали положительные эмоции у плода и его лицо улыбалось. А вот капустное содержание приводило к появлению плачущих личиков. В контрольной группе УЗИ проводилось женщинам, которые ничего не принимали, и у них малыши в утробе никак не проявляли свои эмоции.
Оказалось, что достаточно небольшого количества ароматизаторов, чтобы вызвать соответствующую реакцию у малыша в утробе. Это первое в мире исследование, которое показывает реакцию ещё не рождённых детей на вкус и запах пищи. Реакция происходит за счёт того, что дети способны вдыхать и глотать амниотическую жидкость. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Дарема
Медицина
университет в городе Дарем, Англия. Основан Актом парламента от 1832 года и получил королевскую хартию в 1837 году
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