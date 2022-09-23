Виртуальная реальность вместо анестезии

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Виртуальная реальность вместо анестезии

Использование шлемов виртуальной реальности сокращает количество анестезии, которое требуется пациентам при проведении разных процедур. К такому выводу пришли учёные из медцентра в Массачусетсе.

Шлем виртуальной реальности может сократить количество необходимого пациентам во время хирургических процедур анестетика. Таковы данные исследования с участием более 34 человек, которые переносили операции на руке. Их разделили на две группы - в первой пациентам давали шлем виртуальной реальности, позволявший погружаться в расслабляющие картинки, а во второй они им не пользовались. 

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Через шлем можно было наблюдать разного рода красивые открытые площадки, например, побывать на вершине горы, оказаться в лесу или даже посетить место для медитации. При этом во время плановой операции пациенты могли попросить анестетик в любое время, но носившие шлемы виртуальной реальности, как правило, требовали меньшую дозу, чем контрольная группа. 

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По мнению авторов исследования, виртуальная реальность отвлекает пациентов от происходящих манипуляций с их телом и боли, что несёт за собой неплохие перспективы в деле борьбы с чрезмерной седацией. Избыточное количество анестетиков может вызывать неприятные побочные эффекты, а виртуальная реальность способна уменьшить этот риск, не имеющей ни малейших побочных эффектов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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