Токсичность парацетамола: признаки того, что вы превысили дозировку и повредили печень
Парацетамол — популярный препарат, который принимали, наверное, все люди, имеющие к нему доступ. Это лекарство есть практически в любой аптечке.
Препарат, несмотря на свою популярность, вовсе не безобиден. Его передозировка может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая повреждение печени, иногда необратимое.
При этом «переборщить» с парацетамолом легко, поскольку он входит в состав многих сиропов и «пакетиков» от простуды. Если принять сироп, а потом попытаться сбить жар при помощи обычной таблетки, то доза будет уже двойная. Особенно легко это происходит в случае с детьми, поскольку их лекарства часто делают в виде сиропов.
Медики подчеркивают, что парацетамол в больших количествах токсичен для печени.
Исследования показали, что при определенных условиях парацетамол может повредить печень, нарушая жизненно важные структурные связи между клетками в органе.
В исследовании, опубликованном в Oxford Academic, была изучена токсичность парацетамола в отношении печеночной недостаточности. Печеночная недостаточность — комплекс симптомов, характеризующийся нарушением одной или нескольких функций органа.
Клинические проявления:
- Снижение и извращение аппетита
- Слабость
- Тошнота
- Снижение трудоспособности
- Отвращение к пище
- Эмоциональные расстройства
В исследовании отмечается, что количество госпитализаций из-за отравления парацетамолом неуклонно росло с 1950-х годов. Они увеличились с 14,3 процента в 1976 году до 42 процентов в 1990 году, а в 1993 году 47,8 процента всех передозировок были связаны с парацетамолом или парацетамолосодержащими препаратами. Так, у 80 пациентов, поступивших в период с 1992 по 1993 год, у 25 была острая дисфункция печени после приема более 25 таблеток
— Парацетамол — самое популярное в мире обезболивающее средство. Оно дешевое и считается безопасным и эффективным в терапевтической дозе. Тем не менее, лекарственное повреждение печени остается важной клинической проблемой и проблемой для разработки более безопасных лекарств. В определенных условиях препарат может серьезно повредить печень, — отмечает доктор Леонард Нельсон из Эдинбургского университета.
Когда эти соединения клеточных стенок нарушаются, структура ткани печени повреждается, клетки не могут функционировать должным образом и погибают. Такой тип повреждения клеток встречается при заболеваниях печени, включая гепатит, цирроз и рак, но до сих пор он не был связан с токсичностью парацетамола.
Признаки возможного повреждения печени:
- Кожа и глаза, которые делаются желтоватыми (желтуха)
- Боль и отек в животе (асцит)
- Отеки, особенно лодыжках
- Зуд кожи
- Темный цвет мочи
- Бледный цвет стула
- Хроническая усталость
- Тошнота или рвота.
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