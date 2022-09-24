Токсичность парацетамола: признаки того, что вы превысили дозировку и повредили печень

Снижение и извращение аппетита

Слабость

Тошнота

Снижение трудоспособности

Отвращение к пище

Эмоциональные расстройства

— Парацетамол — самое популярное в мире обезболивающее средство. Оно дешевое и считается безопасным и эффективным в терапевтической дозе. Тем не менее, лекарственное повреждение печени остается важной клинической проблемой и проблемой для разработки более безопасных лекарств. В определенных условиях препарат может серьезно повредить печень, — отмечает доктор Леонард Нельсон из Эдинбургского университета.

Кожа и глаза, которые делаются желтоватыми (желтуха)

Боль и отек в животе (асцит)

Отеки, особенно лодыжках

Зуд кожи

Темный цвет мочи

Бледный цвет стула

Хроническая усталость

Тошнота или рвота.