Попова: подъём заболеваемости в России заканчивается
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о том, что на территории нашей страны снижается заболеваемость COVID-19. И тот небольшой подъем, который наблюдался в последний месяц, удалось преодолеть.
В сентябре Россия столкнулась со вторым небольшим подъёмом показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией, но путём так называемого «объединения коллективов» его удалось преодолеть, что привело к падению этих показателей. Такое мнение высказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что за счет принятых мер россияне сохраняют своё здоровье и «эпидемиологическое благополучие», а сам всплеск серьёзно не оказал влияния на социальную жизнь страны и её экономическое развитие.
По некоторым цифрам в России действительно отмечается спад заболеваемости коронавирусом. Так, сокращается число выявленных за сутки положительных тестов на ковид. К примеру, вчера оно составило чуть более 36,5 тысяч, позавчера 40 тысяч, а днём накануне 46,7 тысяч, так что здесь идёт явный спад. Количество выздоровевших за прошлые сутки составило почти 60 тысяч человек, что на 15 тысяч больше, чем сутками ранее. Однако если позавчера на территории России госпитализировали 1 526 пациентов с коронавирусом, то вчера более чем в два раза больше - 3 652. Также скакнула и смертность. Если позавчера умерло 85 человек, то вчера 101.
В целом, существуют предпосылки плавного затухания очередной волны коронавируса на территории нашей страны, которая прошла с меньшими потерями, чем можно было ожидать. Тем не менее, Россия в первой тройке стран мира по показателям суточной смертности, на первом месте находятся США, а второе мы некоторое время оспариваем с Японией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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