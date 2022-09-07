Заболеваемость в Москве пошла на спад
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в столичном регионе значимо сокращается количество положительных тестов на COVID-19. И второй подъём заболеваемости вовсе не является неизбежным, как считает руководитель главного санитарного ведомства страны.
По мнению Анны Поповой, столичный регион освобождается от воздействия коронавируса, это происходит сейчас потому, что именно в Москву новый всплеск пандемии добрался первым. А учитывая его волнообразное движение, спад заболеваемости выглядит естественным. Сейчас волна пройдет по остальным российским регионам, после чего может произойти и второй подъем заболеваемости.
Однако Анна Попова подчеркнула, что при правильном поведении в сентябре этот второй подъём не является неизбежным хотя бы в отношении COVID-19, а не прочих ОРВИ вроде гриппа. Она заметила, что цифры заболеваемости в своём пике почти в точности соответствовали тому прогнозу, который ранее делали эксперты. И продолжительность этой волны также составила предсказанные 5 недель, после чего пандемия вышла на плато.
Попова заявила, что уже на прошлой неделе заболеваемость в Москве упала на 16%, а в Московской области - на 19%. Самое значительное снижение отмечалось в Санкт-Петербурге, где оно составило 26%. В Москве также увеличились показатели госпитализаций и смертности, но не столь значительно, как во время предыдущих волн. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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