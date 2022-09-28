Волки подружились с людьми ещё до собак

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Волки подружились с людьми ещё до собак

Вполне вероятно, лучшими друзьями человека ещё до приручения собак были волки. К такому выводу пришли исследователи из Стокгольмского университета. 

Хорошо известно, что собака - это лучший друг человека, но ещё до того, как это произошло, нашими друзьями были волки. В Швеции учёные доказали, что эти животные способны различать знакомых людей и чужих. Причём к знакомым людям они демонстрируют большую симпатию. Более того, знакомые люди даже способны успокоить волков в состоянии стресса. 

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Реакции волков демонстрируют, что они могли иметь привязанность к людям ещё задолго до того, как как нашими друзьями стали собаки, что произошло, скорее всего, около 15 000 лет назад. Таковы результаты тестирования 10 волков и 12 собак. Исследователей интересовало, как эти животные ведут себя в необычных и стрессовых ситуациях. 

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Волки проявляли к знакомым людям больше привязанностей, они приближались к ним и проводили больше времени, даже приветствовали их. Доказано, что волки, как и собаки, предпочитают знакомых людей незнакомцам. Справедливости ради стоит сказать, что сами собаки произошли от волков, как полагают многие учёные. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Стокгольмский университет

Медицина

государственный университет в Стокгольме, Швеция. В университете обучается более 50 тысяч студентов, работает 5 тысяч сотрудников и около 2 тысяч аспирантов.

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