Жидкая биопсия выявляет наночастицы рака груди
Так называемая жидкая биопсия способна выявлять мельчайшие частицы опухолей молочных желез, относящиеся к наноразмерам. К такому выводу пришли учёные из Университета Южной Калифорнии.
Американские исследователи установили, что специальный анализ крови, именуемый жидкой биопсией, может выявлять у пациентов рак груди на самой ранней стадии. Эти комплексные анализы высокого разрешения представляют собой стандартный забор крови из руки пациента в кабинете врача. Кровь отправляют в лабораторию и исследуют на наличие наночастиц рака груди.
Результаты исследования вселяют надежду в то, что однажды эта методика станет заменой не очень любимой женщинами маммографии, которая будет, к тому же, определять рак на таких ранних стадиях, когда вероятность победы над ним приближается к 100%. Однако пока исследователи комментируют полученные данные с осторожным оптимизмом. Необходимо дождаться, будут ли они подтверждены в более крупных по масштабу исследованиях.
Раннее выявление опухоли груди, которое можно было бы осуществлять с помощью простых анализов крови, способно совершить маленький переворот в онкологии. Рак молочной железы - наиболее распространённая форма злокачественных новообразований в мире. С ним сталкивается каждая восьмая женщина в течение жизни. Наиболее часто представительниц прекрасного пола проверяют с помощью маммографии, но она не является стопроцентно точной, и здоровые плотные ткани могут помешать выявлению опухолей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Южной Калифорнии
Медицина
американский частный исследовательский университет, расположенный в Лос-Анджелесе
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