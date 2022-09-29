Государству выгодно покончить с табачной индустрией
Экономические потери от курения в 10 раз выше тех доходов, что приносит табачная промышленность. Следовательно, даже с финансовой точки зрения курение необходимо полностью истребить.
В 2020 году расходы американского бюджета на болезни, связанные с курением, включая и упущенные человеко-часы из-за больничных, составили 4,3% ВВП или $891 млрд. И это с учетом того факта, что медицина в США является платной, а государство финансирует лечение лишь пожилых и наиболее бедных американцев. При этом доходы от налогов в бюджет со стороны табачных компаний, продающих их продукцию магазинов, а также выгода от наличия рабочих мест на производстве и выплат зарплат сотрудникам составила всего $92 млрд.
Разница между первой и второй цифрой составляет почти 1000%. Данное экономическое моделирование, проведённое Американским онкологическим сообществом, показывает, что даже для Америки, где основное бремя расходов на лечение граждан ложится на них самих, экономически выгоднее полностью отказаться от производства табака, чем получать доходы с его производства и продажи. Что уж говорить про такие страны, как Россия, где расходы на лечение граждан ложатся на плечи государства. Это первая комплексная оценка экономических потерь от курения сигарет, которая была проведена в масштабе как всей страны, так и разных штатов.
Авторы исследования говорят, что наносимый табачной отраслью ущерб как отдельным людям, так и экономике в целом ужасает. Необходимо делать всё для того, чтобы максимально сократить употребление табака и его производство. В первую очередь, делать это надо за счёт повышения стоимости сигарет, когда люди поймут, что покупать каждый день табачные продукты, а потом и тратить чуть ли не всё своё состояние на лечение рака лёгких или сердечно-сосудистых болезней - это очень затратное хобби. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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