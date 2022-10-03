Установлено, как рак захватывает клетки
Учёные совершили прорыв в деле изучения развития рака. Им удалось выяснить, как происходит захват здоровых клеток и метастазирование.
По мнению экспертов, при метастазировании опухолями используется белок под названием NALCN, который играет ключевую роль. Когда у лабораторных мышей активность этого белка блокировалась, то по их организму быстро распределялись метастазы. Следовательно, в будущем лекарства от рака должны быть направлены на усиление активности белка, что не даст раку распространяться по организму.
Раковые опухоли используют тот же самый процесс, который применяется и здоровыми клетками для распространения по телу. Метастазы - это основная причина смерти больных раком, при этом их всё ещё невероятно трудно предотвратить. Подобное было связано именно с тем, что ученым сложно нйти главные действующие лица этого процесса, чтобы на них можно было нацеливать лекарства.
Эксперименты также показали, что когда белок NALCN полностью удалялся у здоровых мышей, то нормальные клетки покидали исходные ткани и начинали перемещаться по телу, присоединяясь к разным органам. Следовательно, метастазы - это не аномальный, а нормальный (!) процесс, которым просто пользуются не здоровые клетки, а раковые. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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