Установлено, как рак захватывает клетки

0 Фото: https://unsplash.com/photos/LnvCEXQwC-o
Установлено, как рак захватывает клетки

Учёные совершили прорыв в деле изучения развития рака. Им удалось выяснить, как происходит захват здоровых клеток и метастазирование. 

По мнению экспертов, при метастазировании опухолями используется белок под названием NALCN, который играет ключевую роль. Когда у лабораторных мышей активность этого белка блокировалась, то по их организму быстро распределялись метастазы. Следовательно, в будущем лекарства от рака должны быть направлены на усиление активности белка, что не даст раку распространяться по организму. 

Психологическая зависимость от шопинга захватывает мир


Раковые опухоли используют тот же самый процесс, который применяется и здоровыми клетками для распространения по телу. Метастазы - это основная причина смерти больных раком, при этом их всё ещё невероятно трудно предотвратить. Подобное было связано именно с тем, что ученым сложно нйти главные действующие лица этого процесса, чтобы на них можно было нацеливать лекарства. 

Вот как коронавирус SARS-CoV-2 захватывает клетки человека


Эксперименты также показали, что когда белок NALCN полностью удалялся у здоровых мышей, то нормальные клетки покидали исходные ткани и начинали перемещаться по телу, присоединяясь к разным органам. Следовательно, метастазы - это не аномальный, а нормальный (!) процесс, которым просто пользуются не здоровые клетки, а раковые. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать MedikForum.ru в
Стало известно, как остановить метастазы рака
Опасные метастазы рака стали понятнее
Новое лекарство от рака груди меняет правила игры
Теги : раковые клетки, распространение рака