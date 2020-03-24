Опасные метастазы рака стали понятнее
Новое исследование помогло ученым еще лучше понять, насколько опасными бывают метастазы рака. Именно они и приводят больных к смерти.
Для колонизации других органов и превращения в метастазы раковые клетки откалываются от основной опухоли. В дальнейшем им необходимо манипулировать окружающей микросредой и создавать "метастатическую нишу". Ученые Немецкого центра онкологических исследований и Гейдельбергского института технологии стволовых клеток и экспериментальной медицины установили, что некоторые клетки рака стимулируют клетки соединительных тканей в своей среде для выделения трансмиттеров, обеспечивающих метастазы. Это открытие играет ключевую роль в более глубоком понимании опасности самих метастазов.
Если раковая клетка отделяется от материнской опухоли и движется по телу, она входит на чужую территорию. Большинство подобных клеток "иноземцев" уничтожаются еще до того, как смогут колонизировать ткани и сформировать метастазы, за счет воздействия иммунной системы. Единственная их надежда на выживание - манипуляция клетками в их среде для формирования метастатической ниши, позволяющей клеткам выживать. Ученые проследили за этим процессом.
И в клеточных культурах, и в организме лабораторных мышей агрессивные клетки рака груди вызывали ситуацию, похожую на воспалительный процесс. Она и давала им возможность колонизации с последующим метастазированием. Для этого раковые клетки использовали воспалительные сигнальные молекулы CXCL9 и CXCL10. Подавляющие их действия лекарства могли бы намного снизить риск метастазов, пишет News Medical. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий