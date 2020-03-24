24-03-2020 13:21 - Чистка зубов и полоскание рта защитят от COVID-1924-03-2020 13:19 - Из-за угрозы коронавируса в Ростове-на-Дону принялись дезинфицировать многоэтажки24-03-2020 12:58 - Ну, здравствуй, COVID-19: в Ростовской области возможно появились первые заболевшие коронавирусом24-03-2020 12:57 - Канадские ученые изучают препарат для уменьшения осложнений от коронавируса24-03-2020 12:35 - Высокая температура и влажность остановят эпидемию24-03-2020 12:32 - Лекарства от гипертонии могут повышать риск развития коронавируса в тяжелой форме24-03-2020 12:07 - Поставлен диагноз "коронавирус": что мне ожидать?24-03-2020 11:51 - Жители Таиланда разочаровываются в короле24-03-2020 11:41 - Коронавирус в Испании: солдаты обнаруживают трупы в домах престарелых24-03-2020 11:10 - В России с коронавирусом принялись бороться молитвами24-03-2020 07:53 - Продукты, которыми стоит запастись на случай карантина24-03-2020 06:19 - 1,5 млрд людей по всему миру вынуждены остаться дома из-за коронавируса24-03-2020 05:30 - Как избежать заражения новым коронавирусом с помощью натуральных средств24-03-2020 04:30 - 15 способов избежать заражения коронавирусом Sars-CoV-2 дома и за его пределами24-03-2020 04:22 - В России изобрели ингалятор, который помогает излечиться от коронавируса

Опасные метастазы рака стали понятнее

Метастазы

Новое исследование помогло ученым еще лучше понять, насколько опасными бывают метастазы рака. Именно они и приводят больных к смерти. 

Для колонизации других органов и превращения в метастазы раковые клетки откалываются от основной опухоли. В дальнейшем им необходимо манипулировать окружающей микросредой и создавать "метастатическую нишу". Ученые Немецкого центра онкологических исследований и Гейдельбергского института технологии стволовых клеток и экспериментальной медицины установили, что некоторые клетки рака стимулируют клетки соединительных тканей в своей среде для выделения трансмиттеров, обеспечивающих метастазы. Это открытие играет ключевую роль в более глубоком понимании опасности самих метастазов. 

Если раковая клетка отделяется от материнской опухоли и движется по телу, она входит на чужую территорию. Большинство подобных клеток "иноземцев" уничтожаются еще до того, как смогут колонизировать ткани и сформировать метастазы, за счет воздействия иммунной системы. Единственная их надежда на выживание - манипуляция клетками в их среде для формирования метастатической ниши, позволяющей клеткам выживать. Ученые проследили за этим процессом. 

И в клеточных культурах, и в организме лабораторных мышей агрессивные клетки рака груди вызывали ситуацию, похожую на воспалительный процесс. Она и давала им возможность колонизации с последующим метастазированием. Для этого раковые клетки использовали воспалительные сигнальные молекулы CXCL9 и CXCL10. Подавляющие их действия лекарства могли бы намного снизить риск метастазов, пишет News Medical. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : рак, метастазы
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Чистка зубов и полоскание рта защитят от COVID-19
Из-за угрозы коронавируса в Ростове-на-Дону принялись дезинфицировать многоэтажки
Опасные метастазы рака стали понятнее