Питоны могут проглатывать что угодно
Бирманские питоны, которые вырастают до 5 м в длину, могут проглотить практически всё, что им захочется. И новое исследование показало, как это происходит.
При взгляде на питона сложно представить себе, чтобы это существо было способно заглотить аллигатора или оленя целиком. Но как ему удается в этом случае настолько широко открывать рот? Однако новое исследование подробно описывает, как бирманские питоны развили эту уникальную особенность. Она позволяет их челюстями растягиваться так широко, что у них появляется возможность проглатывать добычу в 6 раз больше той, которую могут съесть некоторые змеи аналогичного размера.
Несмотря на этот жуткий аппетит, бирманский питон стал исчезающим видам в своей Юго-Восточной Азии из-за потери ареола традиционного обитания в связи с деятельностью человека. Но их какое-то время назад завезли во Флориду, и здесь они уничтожают все местные виды, нанося ущерб экосистеме. Питоны пожирают всё, что попадается им на глаза, включая белохвостых оленей. В новом исследовании учёные внимательно исследовали биологию этой массивной змеи. Оказывается, для того, чтобы их рты открывались максимально широко, у питонов имеется сверхэластичная кожа между челюстями, именно она позволяет проглатывать животных больших размеров.
Змеи, как правило, проглатывают свою добычу целиком, не пережевывая её предварительно, а уже потом внутри она начинает перевариваться. В отличие от челюстей человека и других млекопитающих, у змей челюсти не срослись, они лишь слабо связаны эластичной кожей, что и дает им возможность широко распахиваться. А вот у питонов эта эластичность достигла сверхудивительных особенностей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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