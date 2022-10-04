Лекарства от импотенции убивают раковые клетки
Учёные из Университета Саутгемптона выяснили, что используемые для борьбы с импотенцией препараты могут убивать раковые клетки. Следовательно, они способны сделать лечение опухолей более эффективным.
Препараты из категории ингибиторов фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5), в категорию которых входит и виагра, могут теоретически улучшить реакцию пациентов с раком пищевода на химиотерапию, как показало исследование. Появилась надежда, что эти средства помогут и в лечении других видов рака. Опухоли пищевода имеют очень низкий показатель выживаемости. Лишь 19% пациентов даже в самых благополучных западных странах могут рассчитывать прожить более 5 лет после установки диагноза. Для сравнения, 85% пациенток с опухолями груди проживают свыше 5 лет.
Проблемы с лечением рака пищевода состоят в том, что около 80% пациентов не реагируют на химиотерапию. Новое исследование показало, что ингибиторы ФДЭ-5 способны улучшить результаты именно этого вида лечения рака. Препараты действуют на гладкие мышцы, заставляя их расслабляться. В случае импотенции виагра и прочие лекарства помогают гладким мышцам стенок кровеносных сосудов расширяться, что увеличивает приток крови к половому члену. А при опухолях эти препараты воздействуют на ассоциированные с раком клетки фибробласты, которые находятся рядом с опухолью, включая и злокачественные поражения предстательной железы, лёгких и пищевода.
Фибробласты помогают в формировании здоровой соединительной ткани, но под воздействием химических сигналов раковых клеток они начинают напоминать гладкие мышцы, которые поддерживают рост рака и повышают его устойчивость к химиотерапии. Ингибиторы ФДЭ-5 расслабляют эти фибробласты, делают их гибкими, что мешает им развивать рост опухоли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Саутгемптона
Медицина
университет в Саутгемптоне, Англия. Является правопреемником Института Хартли (англ. Hartley Institution)
Оставить комментарий