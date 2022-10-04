Лекарства от импотенции убивают раковые клетки

0 Фото: https://unsplash.com/photos/ssZ6x-gaO0c
Лекарства от импотенции убивают раковые клетки

Учёные из Университета Саутгемптона выяснили, что используемые для борьбы с импотенцией препараты могут убивать раковые клетки. Следовательно, они способны сделать лечение опухолей более эффективным. 

Препараты из категории ингибиторов фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5), в категорию которых входит и виагра, могут теоретически улучшить реакцию пациентов с раком пищевода на химиотерапию, как показало исследование. Появилась надежда, что эти средства помогут и в лечении других видов рака. Опухоли пищевода имеют очень низкий показатель выживаемости. Лишь 19% пациентов даже в самых благополучных западных странах могут рассчитывать прожить более 5 лет после установки диагноза. Для сравнения, 85% пациенток с опухолями груди проживают свыше 5 лет. 

Ученые рассказали, как раковые клетки обманывают иммунитет


Проблемы с лечением рака пищевода состоят в том, что около 80% пациентов не реагируют на химиотерапию. Новое исследование показало, что ингибиторы ФДЭ-5 способны улучшить результаты именно этого вида лечения рака. Препараты действуют на гладкие мышцы, заставляя их расслабляться. В случае импотенции виагра и прочие лекарства помогают гладким мышцам стенок кровеносных сосудов расширяться, что увеличивает приток крови к половому члену. А при опухолях эти препараты воздействуют на ассоциированные с раком клетки фибробласты, которые находятся рядом с опухолью, включая и злокачественные поражения предстательной железы, лёгких и пищевода. 

Врачи назвали лекарства, приводящие к импотенции


Фибробласты помогают в формировании здоровой соединительной ткани, но под воздействием химических сигналов раковых клеток они начинают напоминать гладкие мышцы, которые поддерживают рост рака и повышают его устойчивость к химиотерапии. Ингибиторы ФДЭ-5 расслабляют эти фибробласты, делают их гибкими, что мешает им развивать рост опухоли. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Саутгемптона

Медицина

университет в Саутгемптоне, Англия. Является правопреемником Института Хартли (англ. Hartley Institution)

Читать MedikForum.ru в
Лекарства от импотенции помогут лечить рак пищевода
Клетки рака пожирают друг друга для выживания
Половина больных раком победит болезнь
Теги : лекарства от импотенции, лечение рака
Можно ли перестать принимать метформин после похудения
Рис и макароны ничуть не полезней сладостей
Игра на барабане поможет укрепить память