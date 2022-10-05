Фолиевая кислота защищает от суицида
Пищевые добавки с фолиевой кислотой могут уменьшить риск самоубийств. Такой вывод сделали исследователи из Чикагского университета.
Каждый год миллионы людей на нашей планете предпринимают попытки свести счёты с жизнью. Причины у суицида разнообразные, но в большинстве случаев этот роковой поступок является предотвратимым. Если бы человек, решившийся на суицид, в своё время получил профессиональную помощь, то он бы не стал предпринимать подобный шаг. Однако в мире не хватает адекватного количества психологов и психотерапевтов, которые помогали бы людям справляться с их проблемами. А у некоторых людей просто нет на них средств.
Вот почему так важно искать средства, являющиеся натуральными защитниками от суицида. Одним из них может являться фолиевая кислота. Новое исследование показало, что приём добавок с фолиевой кислотой связан с сокращением попыток к суицидам. Выяснилось, что у получавших рецепты на фолиевую кислоту пациентов суицидальные события наблюдались на 44% реже, по сравнению с теми, кто эту кислоту не употреблял.
Данное исследование является очень ценным по той причине, что фолиевая кислота - это относительно недорогая и доступная добавка, которую можно использовать многим людям. Достаточное количество фолиевой кислоты содержится в яйцах, грибах, листовых овощах, мясе, но во время приготовления пищи определённый процент этой кислоты теряется. Добавки с фолиевой кислотой могут восполнить нехватку данного витамина в организме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Чикаго
Медицина
частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 году
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