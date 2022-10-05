Фолиевая кислота защищает от суицида

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Фолиевая кислота защищает от суицида

Пищевые добавки с фолиевой кислотой могут уменьшить риск самоубийств. Такой вывод сделали исследователи из Чикагского университета.

Каждый год миллионы людей на нашей планете предпринимают попытки свести счёты с жизнью. Причины у суицида разнообразные, но в большинстве случаев этот роковой поступок является предотвратимым. Если бы человек, решившийся на суицид, в своё время получил профессиональную помощь, то он бы не стал предпринимать подобный шаг. Однако в мире не хватает адекватного количества психологов и психотерапевтов, которые помогали бы людям справляться с их проблемами. А у некоторых людей просто нет на них средств. 

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Вот почему так важно искать средства, являющиеся натуральными защитниками от суицида. Одним из них может являться фолиевая кислота. Новое исследование показало, что приём добавок с фолиевой кислотой связан с сокращением попыток к суицидам. Выяснилось, что у получавших рецепты на фолиевую кислоту пациентов суицидальные события наблюдались на 44% реже, по сравнению с теми, кто эту кислоту не употреблял. 

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Данное исследование является очень ценным по той причине, что фолиевая кислота - это относительно недорогая и доступная добавка, которую можно использовать многим людям. Достаточное количество фолиевой кислоты содержится в яйцах, грибах, листовых овощах, мясе, но во время приготовления пищи определённый процент этой кислоты теряется. Добавки с фолиевой кислотой могут восполнить нехватку данного витамина в организме. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Чикаго

Медицина

частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 году

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