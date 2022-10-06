В лекарства надо верить, чтобы они действовали
Учёные из Вашингтонского университета выдавали 425 пациентам антибиотики для лечения аппендицита. Оказалось, что у сторонников антибиотикотерапии риск хирургического вмешательства был на 13% ниже.
Если вы хотите, чтобы принимаемые вами лекарства хорошо работали, в них надо верить, как показало исследование. В нём приняли участие 425 пациентов с аппендицитом. Раньше всегда считалось, что это расстройство лечится только хирургическим путём, но в последние годы доказано, что аппендицит поддаётся воздействию и антибиотиков. Группа жертв аппендицита получала эти лекарства на начальном этапе развития патологии.
Оказалось, что если пациенты верили в способность антибиотиков избавить их от аппендицита без операции, то вероятность именно лекарственного излечения у них была на 13% выше, по сравнению с теми, кто в таблетки не верил. Ученые получили еще одно подтверждение так называемого эффекта плацебо, который говорит о том, что если человек верит в получаемое лекарство, то оно может сработать, даже если этим лекарством вовсе и не является.
Действительно, существует предположение о том, что мозг способен убедить тело в эффективности лекарств. За счёт состояния ума мы не можем снизить уровень холестерина, либо уменьшить размер опухоли. Но мозг способен улучшать симптомы, которые им же самим и модулируются, например, уровень боли. Это и подтвердило исследование, которое проводилось сразу в 25 американских медицинских центрах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Вашингтонский университет в Сиэтле
Медицина
государственный научно-исследовательский университет в Сиэтле, штат Вашингтон
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