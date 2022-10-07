Друзьями становятся за 34 часа
Если вы только что познакомились с приятным человеком и хотите, чтобы в будущем вы стали друзьями, на это у есть только 34 часа. К такому любопытному выводу пришли учёные из Оксфордского университета.
Никогда не откладывайте на завтра дружбу, если её можно обрести уже сегодня. У всех из нас есть друзья, которых мы знаем много лет и приятели, с которыми мы познакомились недавно. Но сколько именно времени нужно на то, чтобы знакомый превратился в друга? По мнению экспертов, на это необходимо около 34 часов. В исследовании приняли участие более 2 000 человек, которым требовалось 2 040 минут на то, чтобы заметить переход из одного статуса в другой.
Авторы исследования опирались на так называемое число Данбара или теорию, предполагающую ограниченное количество людей, с которыми мы можем поддерживать стабильные социальные отношения. Эта теория утверждает, что мы не можем иметь слишком много друзей, так как в противном случае они переходят в разряд приятелей. Анализ показал, что окончательная формула дружбы включает 11 взаимодействий с продолжительностью каждого приблизительно в 3 часа 4 минуты в течение 5 с половиной месяцев.
У каждого человека, предположительно, есть не более 5 близких друзей, способных находиться с нами в трудные времена. Две трети принявших участие в исследовании заявили, что активно ищут новых друзей и нуждаются в них. Дружба является наиболее важным фактором, влияющим на наше психологическое и физиологическое здоровье и благополучие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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