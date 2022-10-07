Американцы запасаются лекарствами от лучевой болезни
На фоне резкого обострения международной обстановки в США бросились скупать лекарства от лучевой болезни. За последнее время правительство США выделило более $300 млн на приобретение препарата, предназначенного для чрезвычайных ситуаций в области ядерной безопасности.
В Америке начали запасаться лекарствами от лучевой болезни на фоне не продолжающихся заявлений высокопоставленных политиков о том, что в мире может быть применено ядерное оружие. Так, официальные лица США заявили о сделке стоимостью почти в $300 млн, которая подразумевает приобретение препарата Nplate, предназначенного для остановки опасных для жизни кровотечений из-за лучевой болезни. Правда, власти утверждают, что это запланированная сделка, и она ни в коем случае не была ускорена так называемой "риторикой из Кремля".
Данный препарат применяется при остром лучевом синдроме, и покупка его в таком большом количестве может быть косвенным признаком того, что американские власти всерьёз задумались о возможной опасности. Тем более, что американское правительство впервые приобретает этот препарат. Пока не очень ясно, какое количество людей сможет получить защиту за счёт этого лекарства, так как число дозировок неизвестно. Обычно одна доза обходится от $1 000 до $2 500.
Лучевая болезнь возникает после того, как человек подвергается воздействию высокой дозы проникающей радиации. Сокращается количество тромбоцитов, нарушается свёртываемость крови и появляются опасные для жизни кровотечения. Данный препарат останавливает эти кровотечения, стимулируя выработку в организме тромбоцитов, он может использоваться как среди взрослых, так и среди детей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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