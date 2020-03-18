Диетолог объяснила, почему россияне запасаются именно гречкой
Российские СМИ начали сообщать о том, что жители страны активно запасаются продуктами питания и товарами первой необходимости из-за паники вокруг коронавируса. Представители торговых сетей утверждают, что самым популярным товаром у россиян стала гречка. Диетолог Светлана Титова попыталась объяснить, почему жители РФ покупают именно гречневую крупу.
По ее словам, гречневая каша имеет много различных преимуществ перед другими продуктами питания. Например, гречку можно хранить очень долгое время и она оказывает положительное воздействие на пищеварение. Примечательно, что дневной рацион питания можно полностью забить гречневой кашей, поскольку она совмещается со всеми другими продуктами: мясом, рыбой, соусами и овощами.
Хранить гречку можно около 20 месяцев в закрытой упаковке и почти четыре месяца в открытой упаковке. На протяжении всего этого срока она сохраняет все полезные вещества. Еще одно интересное свойство гречки - она не имеет противопоказаний к употреблению.
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