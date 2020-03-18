Диетолог объяснила, почему россияне запасаются именно гречкой

По ее словам, гречневая каша имеет много различных преимуществ перед другими продуктами питания. Например, гречку можно хранить очень долгое время и она оказывает положительное воздействие на пищеварение. Примечательно, что дневной рацион питания можно полностью забить гречневой кашей, поскольку она совмещается со всеми другими продуктами: мясом, рыбой, соусами и овощами.Хранить гречку можно около 20 месяцев в закрытой упаковке и почти четыре месяца в открытой упаковке. На протяжении всего этого срока она сохраняет все полезные вещества. Еще одно интересное свойство гречки - она не имеет противопоказаний к употреблению.