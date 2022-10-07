Выживаемость при раке зависит от клеток иммунитета

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Выживаемость при раке зависит от клеток иммунитета

Исследование связывает выживаемость при раке поджелудочной железы с расположением иммунных клеток в опухоли. Оно проводилось учеными из Университета Джонса Хопкинса. 

Американские учёные выяснили, что местоположение различных типов иммунных клеток в опухолях поджелудочной железы влияет на то, насколько хорошо пациенты реагируют на лечение, и как долго они смогут прожить. Эти результаты способны, в конечном счёте, привести к созданию новых методов лечения одного из самых тяжелых видов рака, смертность при котором достигает 97%. 

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Исследование показало, что картирование или разметка расположения определённых иммунных клеток, связанных с опухолью, может стать новым биомаркером для прогнозирования выживаемости пациентов. А это не только улучшает фундаментальное понимание рака, но и дает прогностическое руководство для врачей, которые занимаются его лечением. В 2022 году, по прогнозам учёных, около 62 000 американцев столкнутся с раком поджелудочной железы, и более 50 000 умрут от этой болезни. 

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В США около 10% пациентов с опухолями поджелудочной железы могут рассчитывать прожить в течение 5 лет, а в России - не более 3%. Но бывает довольно сложно предсказать, какие пациенты с наибольшей вероятностью отреагируют на несколько существующих методов лечения, и для ответа на этот вопрос учёные уже давно ищут дополнительные инструменты, которыми могут стать клетки, молекулы или гены. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Джонса Хопкинса

Медицина

частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США)

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