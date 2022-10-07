Названа новая причина смертельно опасной аритмии
Исследование раскрывает основную причину смертельно опасной аритмии сердца. Оказывается, важную роль в деле её развития играет скапливающийся внутри сердца жир.
Инфаркты наносят сердцу травмы, делая пациентов более уязвимыми перед аритмией, которая может спровоцировать внезапную смерть. Далеко не у каждой жертвы инфаркта появляется аритмия, а если она и случается, то, в среднем, через три года после сердечного приступа. И вот теперь установлено, что у таких больных жир проникает в стенку сердца в области рубца. Впервые показана чёткая связь между этими жировыми отложениями и развитием аритмией.
Исследователи из Пенсильванского университета доказали, что смешение жира с рубцовой тканью является основной движущей силой развития нарушений ритма сердца - его электрических функций. Выводы делались на основе виртуальных 3D-копий сердца и его электрических функций, которые создавались персонально для пациентов с различными сердечными заболеваниями.
Ученым нужно было понять, способствуют ли рубцы в сердце или наличие жира в стенке сердца развитию аритмии после инфаркта. Исследователи проанализировали многочисленные изображения сердец пациентов, чтобы увидеть рубцевание и проникновение жира. Это перспективное клиническое исследование, участники которого проходили и через МРТ, и через КТ. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
Медицина
частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии (штат Пенсильвания)
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