Отключку без сна назвали естественной
Многие из нас, что называется, отключаются, уставившись в одну точку, при этом не погружаясь в сон и не закрывая глаза. Исследование показало, что это явление является абсолютно естественным.
Европейские ученые проанализировали мозг большого количества добровольцев, чтобы более подробно разобраться в феномене, с которым сталкивался, пожалуй, каждый человек. Всем нам порой свойственно отключаться на время, уставившись в одну точку где-нибудь на потолке или стене. Со стороны кажется, что мы спим, хотя на самом деле бодрствуем, но просто перестаем о чем-либо думать. Существует предположение, что человеческий мозг постоянно мыслит, а это затуманивание разума - особое психическое состояние, в котором мозг по существу отключается.
По сути, данное отключение представляет собой режим, похожий на глубокий сон, но только во время бодрствования. Ученые получили выводы, которые указывают на то, что мозг не может поддерживать постоянный поток мыслей. И его затуманивание - относительно новое психическое состояние в рамках изучения спонтанного познания. Оно открывает захватывающие возможности для изучения лежащих в основе биологических механизмов, которые и задействуются во время бодрствования.
Ученые из Университета Льежа в Бельгии полагают, что границы сна и бодрствования могут быть и не такими выраженными, как это кажется со стороны. Постоянно быстро меняющаяся мозговая активность требует надёжных методов анализа, которые подтвердят конкретные характеристики того самого отключения или опустошения сознания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Льежский университет
Медицина
франкоязычный университет, основанный в 1817 году в городе Льеж (Бельгия)
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