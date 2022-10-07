Постоянный стресс увеличивает смертность от рака

42 Фото: https://unsplash.com/photos/sxQz2VfoFBE
Постоянный стресс увеличивает смертность от рака

Сохраняющийся в течение всей жизни стресс повышает вероятность смертельного исхода злокачественных новообразований. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джорджии. 

Наш организм в результате хронического пожизненного стресса подвергается специфическому изнашиванию, что увеличивает вероятность смерти от рака. Подобный износ в науке называют аллостатической нагрузкой, она представляет собой кумулятивный эффект стресса с течением времени. В ответ на внешние стрессовые факторы тело выделяет гормон стресса кортизол. А по окончанию стресса этот уровень должен снижаться. 

Исследователи рассказали, что жизнь в напряжении опасна для здоровья


Однако если имеются постоянные и хронические стрессовые факторы, то уровень кортизола не сокращается. Так и образуется тот самый износ тела на биологическом уровне. Ретроспективный анализ с участием более 41 000 человек в период с 1988 по 2019 годы показал, что пожизненный стресс увеличивает вероятность смертности от опухолей. До сих пор было проведено ограниченное количество исследований по связи между аллостатической нагрузкой и раком. 

Смертность от рака кишечника в Австрии снизилась за 10 лет на 30%


Исследователи обнаружили, что даже без поправки на какие-то прочие факторы вроде возраста, пола, расы, материального положения и уровня образования, у людей с высокой аллостатической нагрузкой вероятность умереть от рака была в 2,4 раза выше чем у их ровесников с низкой нагрузкой. Но искажающие факторы всё-таки следует учитывать.   С поправкой на всё это вероятность смерти от рака у людей аллостатической нагрузкой оказалась выше на 28%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Джорджии

Медицина

американский публичный университет, расположенный в штате Джорджия, один из вузов Университетской системы штата Джорджия

Читать MedikForum.ru в
Стресс делает кости хрупкими, а талию объемной
Стресс повышает риск смерти в 5 раз
Ученые доказали опасность стресса в ранние годы
Теги : смертность от рака, хронический стресс
Какие ощущения указывают на приступ панкреатита: врач Будаковская
Мы курим и пьём по вине неандертальцев
Экстракт граната поможет похудеть