Постоянный стресс увеличивает смертность от рака
Сохраняющийся в течение всей жизни стресс повышает вероятность смертельного исхода злокачественных новообразований. К такому выводу пришли исследователи из Университета Джорджии.
Наш организм в результате хронического пожизненного стресса подвергается специфическому изнашиванию, что увеличивает вероятность смерти от рака. Подобный износ в науке называют аллостатической нагрузкой, она представляет собой кумулятивный эффект стресса с течением времени. В ответ на внешние стрессовые факторы тело выделяет гормон стресса кортизол. А по окончанию стресса этот уровень должен снижаться.
Однако если имеются постоянные и хронические стрессовые факторы, то уровень кортизола не сокращается. Так и образуется тот самый износ тела на биологическом уровне. Ретроспективный анализ с участием более 41 000 человек в период с 1988 по 2019 годы показал, что пожизненный стресс увеличивает вероятность смертности от опухолей. До сих пор было проведено ограниченное количество исследований по связи между аллостатической нагрузкой и раком.
Исследователи обнаружили, что даже без поправки на какие-то прочие факторы вроде возраста, пола, расы, материального положения и уровня образования, у людей с высокой аллостатической нагрузкой вероятность умереть от рака была в 2,4 раза выше чем у их ровесников с низкой нагрузкой. Но искажающие факторы всё-таки следует учитывать. С поправкой на всё это вероятность смерти от рака у людей аллостатической нагрузкой оказалась выше на 28%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джорджии
Медицина
американский публичный университет, расположенный в штате Джорджия, один из вузов Университетской системы штата Джорджия
Оставить комментарий