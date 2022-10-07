Мы курим и пьём по вине неандертальцев
ДНК неандертальцев могут быть связаны с формированием у современных людей вредных привычек вроде курения и алкоголизма. К такому выводу пришли ученые из Тартуского университета в Эстонии.
Ещё в 2010 году нынешний обладатель Нобелевской премии швед Сванте Паабо секвенировал и проанализировал ДНК неандертальцев, взяв генетический материал из их костей, обнаруженных на раскопках. Он создал карту всего генома, а затем сопоставил ее с геномом современных людей. Генетик подтвердил существовавшие предположения о том, что современные люди носят в своем геноме некоторые следы ДНК неандертальцев. Следовательно, между этим видом живых существ и представителями Homo sapiens существовали сексуальные контакты, в результате которых могли появиться современные люди.
На основе полученных результатов учёные из Эстонии решили проанализировать ДНК неандертальцев, чтобы оценить ее влияние на формирование некоторых вредных человеческих привычек. Воспользовавшись данными из Британского биобанка, они также исследовали свыше 100 вариантов тех или иных заболеваний. Основной целью данного анализа была оценка конкретного вклада ДНК неандертальцев в черты поведения человека.
Полученные результаты демонстрируют, что у неандертальцев имелось несколько вариантов, которые увеличивают риск появления вредной привычки курения у современных людей. Получены связи неандертальского ДНК с развитием тяги к алкоголю, которые могут помочь не только полностью оценить эволюционное происхождение тех или иных зависимостей, но и разработать более эффективные методы борьбы с ними. Также ДНК неандертальцев могут быть виноваты и в развитии проблем со сном, наблюдающихся у современных людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тартуский университет
Медицина
старейшее высшее учебное заведение в Тарту (Эстония). Университет входит в ассоциации университетов Европы Утрехтская сеть и Коимбрская групп
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