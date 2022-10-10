Выход на пенсию назвали ударом по здоровью
Современные пенсионеры значительно больше спят и меньше двигаются после ухода с работы. Исследователи из Финляндии предупреждают, что тем самым повышается риск самых разных проблем со здоровьем.
Исследование показало, что современные пожилые люди после ухода с работы и выхода на пенсию больше спят и меньше двигаются. А это увеличивает риск серьезных нарушений здоровья. В ходе исследования осуществлялись наблюдения за 515 пенсионерами в течение недели до и после выхода на пенсию, чтобы проверить, как изменились их привычки.
После окончательного ухода с работы пенсионеры спали, в среднем, на 36 минут в день дольше, а вот уровень физических нагрузок у них сократился на один час в сутки. В этой связи исследователи призывают пожилых людей придерживаться режима хотя бы в 30 минут умеренных нагрузок ежедневно. В эту категорию входят прогулка в быстром темпе или игра в теннис.
Отсутствие физических нагрузок в пожилом возрасте связано со многими проблемами со здоровьем. Среди них старческое слабоумие, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания. Нехватка движений также увеличивает риск некоторых видов рака, включая опухоли кишечника и матки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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