Подавление мутаций замедляет распространение рака груди
Учёные из Франции установили, что развитие некоторых опухолей молочной железы можно замедлить, если выявить конкретную генетическую мутацию, которую они рождают. В соответствии с ней можно быстро адаптировать лечение.
Опухолевые клетки рака груди со временем изменяются и иногда провоцируют мутации, демонстрирующие устойчивость к принимаемым пациентами лекарствам. В ходе нового исследования учёные из Франции нацелились на мутацию в крови под названием bESR1mut. Для её идентификации они использовали весьма перспективный метод под названием жидкая биопсия.
С помощью этой методики можно анализировать содержимое опухолей, не применяя при этом образцы тканей молочных желёз, которые добывают с помощью инвазивной и болезненной традиционной биопсии. За счёт жидкой биопсии были получены данные по пациентам с запущенным раком молочной железы, включая и мутацию bESR1mut. Примерно у четверти из более чем 1 000 пациентов в крови наблюдалось увеличение bESR1mut
Из них 170 человек разделили на две группы. В первой продолжалось обычное лечение, а во второй включили лекарство фулвестрант - гормональный препарат, который способен воздействовать на мутации, включая и bESR1mut. Наблюдения показали, что у принимавших фулвестрант пациентов рак остановился или прогрессировал гораздо более медленно. Скорость его прогрессирования сократилось на несколько месяцев, по сравнению с контрольной группой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий