Детский лепет на всех языках звучит одинаково

Исследователи из Орхусского университета изучили так называемый детский лепет в странах с 36 языками. Это словосочетание представляет собой стиль речи, который используют взрослые по отношению к детям и дети, которые пытаются вступать в контакт со взрослыми (в просторечье сюсюканье). Речь лишь о малышах, которые ещё не успели произнести первое слово и выражают себя чем-то неопределённым.Но как же можно изучать этот язык, если он не состоит из каких-то конкретных слов или звуков? Исследователи опирались на высоту тональности, мелодичность и скорость артикуляции - ключевые характеристики детского лепета. Было установлено, что если взрослые вступали в контакт с младенцами, то использовали более высокую тональность, мелодичность фраз и сниженную скорость артикуляции, чем когда общались со взрослыми.Отметим, что свойства детского лепета интересуют науку не первое десятилетие. И вот теперь учёные решили провести метаанализ 88 других исследований, изучавших данный феномен в странах с 36 разными языками. Он убедительно показал, что детский лепет абсолютно универсален, и младенец из Китая без проблем поймёт малыша из России. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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