Электрические велосипеды не помогают тренироваться

Исследование показывает, что востребованные среди значительного количества людей электрические велосипеды не дают адекватных физических нагрузок для тела человека, которые можно считать выполнением поставленной на каждый день задачи по тренировкам. Другими словами, если человеку нужно каждый день тратить по 20-30 минут на интенсивные тренировки или по часу на умеренные, езда на электрическом велосипеде в зачёт не пойдёт. Дело в том, что эти гаджеты практически сами крутят педали вместо человека, а значит, уровень нагрузок резко снижается, сколько бы мы на них не катались.Конечно, для людей намного приятнее ехать на электрическом велосипеде, чем на обычном. Они оснащены встроенными двигателями, которые помогают крутить педали, а в большинстве случаев этого и вовсе не требуется делать. Достаточно просто нажать на кнопку на руле, и велосипед будет ехать сам до тех пор, пока у него не закончится заряд батареи. Но в этом случае человек просто сидит и никак не тренирует ножные мышцы, а значит, не происходит тех самых физических нагрузок.Впрочем, немецкие эксперты утверждают, что данные транспортные средства всё ещё могут приносить пользу. К примеру, они побуждают садится в седло людей, которые в противном случае бы этого просто не сделали. Например, лиц пожилых или страдающих ожирением. А здесь даже некоторые дополнительные физические усилия уже идут на пользу. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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