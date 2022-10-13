Рост родителей не определяет рост ребёнка

Австралийские ученые из Университета Квинсленда пришли к выводу о том, что ДНК является более лучшим индикатором будущего роста ребёнка, чем какие-либо параметры его родителей. Проведено крупнейшее в истории генетическое исследование роста, где использовались ДНК более 5 миллионов человек. Его авторы предполагают, что сумели заполнить значительный пробел в понимании того, как те или иные генетические различия объясняют разницу в росте.80% различий в росте между людьми определяется генетикой. Исследователи обнаружили 12 000 вариантов, которые объясняют 40% различий в росте. Следовательно, появляется возможность использования ДНК для более точного, чем когда-либо ранее, прогнозирования роста.В настоящее время рост маленького ребёнка лучше всего предсказывать на основе среднего роста его биологических родителей. Но используя данные по геному, педиатры смогут получить более точную оценку. Это успокоит родителей, так как они увидят, что дети растут в соответствии с генетикой. Также это может стать причиной дальнейших медицинских исследований, которые выявят потенциальные нарушения роста на ранней стадии, когда их можно устранить без особых последствий. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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