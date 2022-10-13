Создан гибридный мозг человека и крысы

Американские учёные создали гибрид мозга человека и крысы. Это вовсе не попытка скрестить два несовместимых живых существа, а инструмент для более глубокого понимания человеческих болезней вроде аутизма и эпилепсии. Внедрение человеческих клеток в мозг животных вроде бы с моральной точки зрения - серая зона, ведь появляются опасения по поводу того, что животные начнут думать, как человек.Однако исследователи утверждают, что это лучший на сегодня в способ разобраться в психиатрических нарушениях. Ведь за поведением человеческих нейронов будут наблюдать не в пробирке, а в живом мозге, что гораздо более реалистично. Авторы исследования применили человеческие стволовые клетки, способные превратиться в клетки любого типа.Они соединялись в кластеры под названием органоиды. Данные органоиды и поместили в мозг крысят, чтобы клетки росли и работали нормально. В частности, это поможет разобраться в генетическом заболевании синдром Тимоти, которое вызывает форму аутизма и связано с серьезными проблемами с сердцем. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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