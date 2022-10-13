Искусственный интеллект выявит шизофреника по СМС

Крайне маловероятно, что когда-либо искусственный интеллект полностью заменит людей на их рабочем месте, то есть станет достаточно разумным, и уж тем более свергнет всё население в стиле научно-фантастических фильмов вроде «Терминатора» или «Матрицы». Но вот в сфере здравоохранения роботы уже добились определенного прогресса. Недавнее исследование Вашингтонского университета показало, что новая модель искусственного интеллекта с такой же степенью точности выявляет потенциальные признаки психических заболеваний после просеивания текстовых сообщений, как и опытные психиатры.А поскольку интеллект машины работает в этом плане гораздо быстрее человека, то и эффективность такого труда может быть выше. Тем более, что искусственный интеллект никогда не устаёт и может трудиться в круглосуточном режиме, а психиатрам всё-таки время от времени надо высыпаться и отвлекаться от дел. Как рассказали создатели модели, этот искусственный интеллект не уступает людям в деле выявления определенных когнитивных искажений, которые могут указывать на ухудшение психического здоровья.Следовательно, интеллект может служить полезным инструментом при сортировке пациентов в условиях всё более перегруженной системы здравоохранения. Учёные научили искусственный интеллект искать и различать несколько распространенных когнитивных искажений, включая умственную фильтрацию, поспешные выводы, катастрофизацию, постоянное использование слова «должен» и чрезмерные обобщения. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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