Лечить гипертонию надо всю жизнь

Ещё в 2015 году были опубликованы результаты весьма примечательного исследования систолического артериального давления. Они показали, что интенсивное управление артериальным давлением снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. В 2019 году было доказано, что снижение давления уменьшает риск легких когнитивных нарушений у пожилых людей, то есть даёт им защиту от старческого слабоумия. И вот теперь новое исследование продемонстрировало, что хотя интенсивный контроль артериального давления полезен, преимущества в отношении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний исчезали приблизительно через два года, когда этот контроль прекращался.Другими словами, если у вас повышенное артериальное давление, то контролировать его обязательно всю оставшуюся жизнь. Это не диета, которую можно начать и кончить, чтобы потом перейти к обычному режиму жизни. Исследование подтвердило, людям старше 50 лет с повышенным систолическим артериальным давлением нужно обязательно стремиться к тому, чтобы этот показатель был ниже 120 мм ртутного столба. В этом случае риск инфаркта, сердечной недостаточности и инсульта снижается на 25%.При достижении этого риск смерти уменьшается на 27%, по сравнению с той группой, где целевое систолическое давление 140 мм ртутного столба. В исследовании, которое началось ещё осенью 2009 года, участвовали более 9 300 человек от 50 лет и старше. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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