Почему за шлепки по детям надо сажать

Для многих родителей совершенно естественным является шлёпать своих детей по пятой точке, если они нарушают какие-либо приказы или просто ведут себя слишком эмоционально. Однако коалиция исследователей из Австралии вместе с защитниками прав детей настаивает на принятие новых законов на территории Зелёного континента. Они будут предусматривать уголовную ответственность за шлепки детей со стороны родителей. И данное нововведение поддерживается результатами научного исследования. На территории Австралии проведено первое национальное изучение последствий жестокого обращения с детьми.Оно показало, что подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет, которых родители неоднократно шлёпали, почти в два раза чаще страдали тревожными расстройствами и депрессиями в более позднем возрасте. 62% людей из этой возрастной группы подвергались четырём и более эпизодам физического наказания в детстве. Исследование показало, что шлепки или даже порка всё ещё распространены среди австралийских родителей, и это негативное явление пока не изжито.Депрессивные расстройства и тревожные состояния в молодом возрасте гораздо более опасны, чем в зрелые годы. Напрямую они связаны с риском суицида и самоповреждений, как показывает статистика. Почти 90% молодых людей, пытавшихся свести счёты с жизнью, находились в состоянии депрессии или тревожного расстройства, причины которых бывают самые разные. Но физическое насилие в детстве - один из сопутствующих факторов риска. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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