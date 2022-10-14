Распространение коронавируса продолжится

Распространение коронавируса по миру продолжается, хотя некоторые страны начали сворачивать различные профилактические мероприятия, позволяющие замедлить развитие пандемии. Тревогу по этому поводу высказал гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он полагает, что в нынешних условиях ни в коем случае нельзя отменять или ограничивать такие мероприятия, как масочный режим и масштабная вакцинация. Также определённый эффект дают соблюдение социальной дистанции и локальные карантины в тех местах, где это необходимо.Правда, число каждую неделю выявляемых заражений в настоящий момент сократилось до абсолютного минимума за весь период пандемии, но в некоторых регионах, включая Европу, отмечается новый рост. Увеличиваются показатели не только заболеваемости, но госпитализаций и смертности, как особо отметил Гебрейесус. Это связано ещё и с тем, что температура воздуха снижается, и люди проводят больше времени в помещениях.Руководитель Всемирной организации здравоохранения в очередной раз отметил недопустимость "прививочного разрыва". Население богатых и развитых стран относительно хорошо вакцинировано, а в бедных странах миллионы людей не получили даже первый курс прививок. Но развитым государствам не получится спрятаться за забором и переждать пандемию, если в бедных странах вирус распространяется бесконтрольно, он будет мутировать и обрушиваться новыми своими штаммами на весь мир. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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