ВОЗ прогнозирует окончание пандемии
Эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что коронавирусная пандемия завершится уже в обозримом будущем. Это связано с тем, что смертность от COVID-19 на прошлой неделе упала до минимума с самого начала пандемии.
На прошлой неделе смертность от COVID-19 на нашей планете была минимальной с марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения и объявила чрезвычайную ситуацию, а также провозгласила начало пандемии. С таким оптимистичным заявлением выступил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Он назвал нынешнюю позицию лучшей за весь период пандемии для её завершения. При этом пока она не завершилось, но контуры долгожданного конца одного из самых тяжёлых периодов в истории человечества на горизонте.
Гебрейесус полагает, что нынешнюю пандемию можно в чём-то сравнить с марафоном. Финишная черта уже видна, но пока предстоит продолжать бег, хотя человечество уже находится в выигрышной позиции. Однако ни в коем случае нельзя останавливаться и следует продолжать принимать все меры для противодействия распространению коронавируса. Это касается, в первую очередь, вакцинации и ревакцинации.
Глава ВОЗ также считает, что странам нужно сосредоточиться теперь на прививках среди самых уязвимых слоев населения, включая лиц пожилого возраста, медицинских и социальных работников, а также пациентов с хроническими болезнями, ослабляющими их иммунитет. ВОЗ полагает необходимым охватить прививками не менее 70% населения нашей планеты. Отметим, что на прошлой неделе от коронавируса скончалось около 11 000 человек. На пике пандемии эта цифра достигалась одними только США всего за несколько дней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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