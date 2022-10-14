Вакцину от рака сделают через несколько месяцев

Фармацевтические компании объединили усилия для создания вакцины против рака, которая основана на той же технологии что и прививки против коронавируса. Этот новый укол, предназначенный для людей с самым высоким риском развития злокачественной меланомы, второй по счёту в серии их трех клинических исследований. Окончательный вердикт по поводу эффективности вакцины ожидается уже через несколько месяцев. Вакцина использует технологию микроРНК, в которой содержатся фрагменты генетического кода из опухолей пациентов, обучающие организм бороться с раком.Вакцина вводится людям после операции по удалению меланомы, чтобы предотвратить рецидив. Она индивидуально подбирается для каждого пациента, и двух одинаковых прививок не бывает. Следовательно, стоимость этой вакцины будет очень высока. В прошлом подобного рода противораковые препараты обходились до $100 000 за каждый укол.Сообщается, что Merc и Moderna разделят производственные и коммерческие расходы, а также возможную прибыль, если их вакцина получит одобрение и выйдет на рынок. Данное сотрудничество уже отразилась на финансовой стоимости акций компаний, бумаги Moderna взлетели в среду на 16%. Технология микроРНК лидирует в области потенциальных средств лечения рака, её развитие ускорилось во время пандемии. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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