Установлено, что угрожает детям после сепсиса

Исследование показывает, что даже через несколько месяцев после смертельно опасного сепсиса выздоровевшие подвержены риску возникновения новых проблем со здоровьем или ухудшения уже имеющихся. У каждого пятого такого ребёнка в течение 6 месяцев после сепсиса появлялось новое заболевание или прогрессировало старое. Исследователи проанализировали здоровье детей, которые попадали в отделения интенсивной терапии в результате заражения крови. В общей сложности была использована информация по 5 150 маленьким пациентам.Эти данные сопоставили с информацией по более чем 96 000 детей, которые страдали от других тяжелых заболеваний. Переболевшие сепсисом с большей вероятностью впоследствии испытывали хроническую дыхательную недостаточность, а также тяжёлые заболевания почек. При этом дети в обеих группах были подвержены риску возникновения судорожных расстройств. В целом, переболевшие сепсисом маленькие пациенты чаще сталкивались с долгосрочными последствиями для здоровья, которые влияли на качество их жизни.Исследование предполагает, что не все выздоравливающие после сепсиса дети впоследствии страдают одинаково. Так, у тех, кто и до сепсиса имел какие-то заболевания, в три раза больше шансов столкнуться с их прогрессированием или с появлением нового недуга. При этом малыши до года в два раза чаще нуждались в дополнительном питании, к примеру, в установлении зонда для кормления. У них также чаще развивались новые припадки вроде эпилептических, чем у детей более старшего возраста. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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