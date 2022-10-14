Почти половина людей врёт о своём ковид-статусе

В США подвели итоги нового общенационального исследования, в ходе которого четверо из каждых десяти американцев солгали о своём диагнозе COVID-19, а также о том, соблюдали ли они профилактические меры в разгар пандемии. Желание ощущать себя нормальным человеком и продолжать пользоваться личными свободами было главной причиной, по которой люди не говорили правду, когда во время опроса у них спрашивали по поводу коронавируса.Среди других причин было неверие в существовании COVID-19 и в то, что этот вирус по-настоящему опасен, следование советам каких-то инфлюенсеров, отсутствие симптомов или ощущение того, что что информация о ковид-статусе - это личное дело каждого человека, и никто другой не должен об этом знать. Наконец, ещё одной причиной скрывать правду было желание не пропускать работу.Действительно, меры безопасности в отношении коронавируса могут быть для людей обременительными, но они весьма эффективны, как подчеркивают авторы исследования. Если человек не честен по поводу своего статуса и не соблюдает меры предосторожности, то болезнь будет продолжать распространяться. А это затянет пандемию и доставит неудобства, в том числе, и этому человеку, также его близким. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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