Приём нескольких лекарств сразу опасен для мозга

Исследование помогло углубить понимание связей между полипрагмазией, при которой пациенту назначают более одного лекарства за раз в любой момент времени, и диагностикой старческого слабоумия. Впервые учёные столь подробно исследовали эту взаимосвязь. В анализ попали более 33 000 пациентов с деменцией в Англии и Уэльсе в период с 1990 по 2015 годы, а компьютер использовал электронные записи по историям болезни для выявления опасных закономерностей в применении нескольких лекарств за раз ещё до постановки диагноза старческое слабоумие.За 20 лет до этого диагноза доля пациентов, принимавших три и более лекарств, выросла с 5,5% до 82,06% среди тех, кто потом сталкивался с деменцией. По мере развития симптомов старческого слабоумия модели полипрагмазии смешались от чётко определённых к более тесно связанным с конкретными заболеваниями. Почти две трети (свыше 66%) тех, кто был ближе всего к диагнозу, принимали несколько лекарств, начиная от комбинации респираторных таблеток и средств для профилактики инфекций мочевыводящих путей до пилюль от ревматизма и защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.Ещё 22% пациентов принимали лекарства от инфекций, ревматизма, кардиометаболических заболеваний и депрессии. Это вовсе не повод для того, чтобы не принимать несколько лекарств за раз, но, возможно, к их выбору и назначению стоит отнестись с большей серьезностью. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.