Гены усиливают защиту от коронавируса

Исследователи установили, что люди с версией гена под названием HLA-DQB1*06 имеют более сильный ответ антител после вакцинации, чем другие. Примерно от 30% до 40% населения нашей страны имеют именно этот тип. Нынешнее исследование также показывает, что вакцинация - это лучший способ защитить себя от коронавируса.Эксперты проанализировали образцы крови людей, принимавших участие в 5 различных исследованиях, в том числе и 1 600 человек, которые в качестве первой инъекции получали вакцины от AstraZeneca или Pfizer. Было установлено, что у людей с определённым вариантом гена HLA-DQB1*06 вырабатывается более высокий титр антител (белков, которые распознают и атакуют коронавирус) через месяц после первого укола, чем у людей с другой версией этого гена. В исследование также участвовали люди, которые еженедельно проходили тесты на коронавирус в течение более года после первой инъекции.Было обнаружено, что у обладателей варианта гена HLA-DQB1*06 с меньшей вероятностью фиксировались так называемые «прорывные инфекции», то есть заражения после прививки. Учёные признают, что многие другие факторы способствуют риску попадания коронавируса в организме, включая возраст, хронические болезни и даже профессию. Но генетика по-прежнему играет значительную роль, что и подтвердило исследование. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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