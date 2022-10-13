Полный отказ от алкоголя вреден, заявил невролог

Непреодолимое желание выпить.

Неспособность контролировать количество выпитого.

Похмелье.

Уменьшение восприимчивости к алкоголю.

Эпизоды потери памяти.

— пояснил медик ura.ru Специалист привел в пример «высокоразвитых животных», которые в той или иной степени «пристрастны к алкоголю». Они пытаются отыскать, например, дикие прокисшие яблоки или ягоды, съедают это и испытывают эйфорию.Спиртное в той или иной степени помогает справляться с жизненными проблемами, считает врач. Самым безопасным напитком, по его словам, является водка. Другое дело, что с дозировкой водки, как и других напитков, могут возникнуть проблемы. Самыми худшими с этой точки зрения он назвал пиво, виски, коньяк и вино.— сказал невролог.Некоторые специалисты утверждают, что безопасных доз алкоголя просто не существует, он вреден в любых количествах. Кроме того, алкоголь вызывает привыкание и имеет серьезнейшие побочные эффекты.Ранее врач-психиатр, нарколограссказал, как выявить склонность к алкоголизму по анализам. Есть специальный тест, который можно сдать в лабораториях. Выявлено, что на склонность к зависимостям, в том числе, к алкоголизму, влияет мутация гена DRD2, кодирующего рецепторы дофамина. При недостатке этого гормона люди ищут способы повысить его.Алкоголизм — психическое заболевание. В результате постоянного опьянения, у пациента ухудшается здоровье, падает трудоспособность, благосостояние, теряются нравственные ценности. В МКБ-10 алкоголизм обозначается как «синдром зависимости» (F10.2), входящий в рубрику «психические и поведенческие расстройства».Как понять, что человек уже алкоголик?Читайте также: Статины и алкоголь совместимы, но есть одно «но»

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