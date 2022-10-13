Полный отказ от алкоголя вреден, заявил невролог

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По словам врача-невролога Павла Хорошева, полный отказ от алкоголя может быть вреден — небольшие дозы нужны для поддержания психического здоровья.

— Есть наблюдение, что у людей, ведущих нормальную жизнь, в меру употребляющих алкоголь, сосуды чище, чем у тех, кто полностью отказался от него, — пояснил медик ura.ru.

Специалист привел в пример «высокоразвитых животных», которые в той или иной степени «пристрастны к алкоголю». Они пытаются отыскать, например, дикие прокисшие яблоки или ягоды, съедают это и испытывают эйфорию.

Спиртное в той или иной степени помогает справляться с жизненными проблемами, считает врач. Самым безопасным напитком, по его словам, является водка. Другое дело, что с дозировкой водки, как и других напитков, могут возникнуть проблемы. Самыми худшими с этой точки зрения он назвал пиво, виски, коньяк и вино.

— Поэтому идеальный продукт — саке, разведенный до двадцати градусов. Спиться меньше шансов, — сказал невролог.

Некоторые специалисты утверждают, что безопасных доз алкоголя просто не существует, он вреден в любых количествах. Кроме того, алкоголь вызывает привыкание и имеет серьезнейшие побочные эффекты.

Ранее врач-психиатр, нарколог Александр Ковтун рассказал, как выявить склонность к алкоголизму по анализам. Есть специальный тест, который можно сдать в лабораториях. Выявлено, что на склонность к зависимостям, в том числе, к алкоголизму, влияет мутация гена DRD2, кодирующего рецепторы дофамина. При недостатке этого гормона люди ищут способы повысить его.

Алкоголизм — психическое заболевание. В результате постоянного опьянения, у пациента ухудшается здоровье, падает трудоспособность, благосостояние, теряются нравственные ценности. В МКБ-10 алкоголизм обозначается как «синдром зависимости» (F10.2), входящий в рубрику «психические и поведенческие расстройства».

Как понять, что человек уже алкоголик?

Признаки алкоголизма:
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  • Непреодолимое желание выпить.
  • Неспособность контролировать количество выпитого. 
  • Похмелье.
  • Уменьшение восприимчивости к алкоголю.
  • Эпизоды потери памяти.

Полный отказ от алкоголя может стать одним из провокаторов инфаркта


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