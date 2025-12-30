Об опасном накоплении холестерина свидетельствует боль: проверьте себя

Усиливается с активностью

Уходит с отдыхом

Возвращается, когда вы возобновляете активность.

Появляется онемение, слабость, тяжесть и усталость в мышцах ног.

Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью

Холодная кожа на ногах

Покраснение или другие изменения цвета кожи

Более частые инфекции

Язвы на пальцах ног и ступнях, которые не заживают

Холестерином называют жирное вещество, вырабатываемое печенью, которое, с одной стороны, приносит организму много пользы, например, от него зависит выработка гормонов и построение клеточных мембран. Нам необходимо некоторое количество холестерина, чтобы оставаться здоровыми.Как пишет Express, один явный признак накопления холестерина может проявиться в ногах.Холестериновые бляшки — воскообразный материал. Они сужают артерии, со временем вызывая множество проблем.Как только кровеносные сосуды сужаются, кровоток к ногам ограничивается, вызывая состояние, известное как заболевание периферических артерий (PAD). Это распространенное состояние часто вызывает первый симптом высокого уровня холестерина — боль.— отмечают медики.PAD не часто вызывает заметные симптомы, так что анализ крови остается самым надежным способом определения уровня холестерина.Слишком много так называемого «плохого» холестерина в крови может закупорить артерии, однако «хороший» холестерин приносит пользу. «Плохой холестерин» (ЛПНП) накапливается на стенках артерий и вызывает выброс воспалительных веществ, повышающих риск сердечного приступа.«Хороший холестерин» — липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они удаляют холестерин из сосудистой стенки, «прочищая» артерии. ЛПВП снижают риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.Читайте также: Два признака необратимого повреждения печени

