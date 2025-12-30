Об опасном накоплении холестерина свидетельствует боль: проверьте себя

Холестерин часто называют тихим убийцей, и в некотором роде это так, поскольку накопление «плохого» холестерина повышает риск сердечных заболеваний и инсульта. «Тихий» — потому что симптомы могут долго не проявляться.

Холестерином называют жирное вещество, вырабатываемое печенью, которое, с одной стороны, приносит организму много пользы, например, от него зависит выработка гормонов и построение клеточных мембран. Нам необходимо некоторое количество холестерина, чтобы оставаться здоровыми. 

Как пишет Express, один явный признак накопления холестерина может проявиться в ногах.

Холестериновые бляшки — воскообразный материал. Они сужают артерии, со временем вызывая множество проблем.

Как только кровеносные сосуды сужаются, кровоток к ногам ограничивается, вызывая состояние, известное как заболевание периферических артерий (PAD). Это распространенное состояние часто вызывает первый симптом высокого уровня холестерина — боль.

Первыми принимают удар конечности, а именно ноги. Как «холестериновая боль» проявляется в ногах?
  • Усиливается с активностью
  • Уходит с отдыхом
  • Возвращается, когда вы возобновляете активность.
  • Появляется онемение, слабость, тяжесть и усталость в мышцах ног.

— Снижение притока крови к мышцам ног вызывает этот тип циклической боли, которая проходит в состоянии покоя, потому что мышцам требуется меньше кровотока в состоянии покоя, — отмечают медики.

PAD также может иметь следующие симптомы:

  • Жгучая или ноющая боль в ступнях и пальцах ног во время отдыха, особенно ночью
  • Холодная кожа на ногах
  • Покраснение или другие изменения цвета кожи
  • Более частые инфекции
  • Язвы на пальцах ног и ступнях, которые не заживают

PAD не часто вызывает заметные симптомы, так что анализ крови остается самым надежным способом определения уровня холестерина.

Слишком много так называемого «плохого» холестерина в крови может закупорить артерии, однако «хороший» холестерин приносит пользу. «Плохой холестерин» (ЛПНП) накапливается на стенках артерий и вызывает выброс воспалительных веществ, повышающих риск сердечного приступа. 

«Хороший холестерин» — липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Они удаляют холестерин из сосудистой стенки, «прочищая» артерии. ЛПВП снижают риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

