В Башкирии отмечено снижение заболеваний органов пищеварения у младших школьников

В Башкирии зафиксировано уменьшение числа случаев заболеваний органов пищеварения среди учеников начальных классов после внедрения бесплатного горячего питания в школах.

С 2020 года в образовательных учреждениях региона действует программа, предусматривающая предоставление горячих обедов для младших школьников. Для детей с особыми потребностями были разработаны специальные диетические меню и индивидуальные рационы.

С 2023 года бесплатное питание стало доступно и для детей участников специальной военной операции, что расширило охват программы.

Вопросы организации школьного питания остаются актуальными, поскольку рациональное питание может играть важную роль в поддержании здоровья детей и снижении риска заболеваний пищеварительной системы.

По информации пресс-службы, в рамках системной работы увеличена доля местных продуктов в школьном меню — с 52 до 76 процентов. Также отмечено сокращение числа обращений по поводу качества блюд в столовых учебных заведений.