В России начал работу единый реестр пациентов с неинфекционными заболеваниями

В России введён в эксплуатацию единый реестр, в который включены сведения о пациентах с неинфекционными заболеваниями.

В новую систему будут внесены данные о гражданах, имеющих онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, психические расстройства, а также болезни печени и лёгких. Кроме того, реестр охватит информацию, связанную с беременностью, родами и послеродовым периодом.

Ожидается, что использование регистра позволит повысить эффективность организации медицинской помощи, а также упростит контроль за сроками диагностики и проведением необходимых обследований.

Создание подобной базы данных может способствовать более точному учёту пациентов и оптимизации маршрутизации в системе здравоохранения.

Доступ к информации из реестра получат медицинские организации, а также уполномоченные ведомства, включая Минздрав, Росздравнадзор, Росстат и МВД, в рамках действующего законодательства.