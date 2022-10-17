Женщинам разрешили отказываться от секса

Существует устойчивый миф о том, что людям секс нужен для здоровья, и особенно женщинам. Якобы если в жизни женщины отсутствуют занятия любовью, то это может привести к серьёзным нарушениям здоровья. Однако гинеколог Юрий Чушков заявил, что никаких научных данных в поддержку этой теории не существует.Во время полового акта увеличивается нагрузка на стенки влагалища, сосуды и нервные окончания. Теоретически это полезно для женщины, поскольку позволяет сохранять тонус. И гинекологи в этой связи рекомендуют от секса не отказываться. Но если интимной жизни у женщин нет, это не значит, что их здоровье начнёт каким-то образом страдать или разрушаться.Секс имеет ещё и очень важное психологическое значение для совместной жизни партнёров. Хорошо известно, что в тех союзах, где с интимом проблемы, уровень удовлетворения от семейной жизни заметно снижается. Поэтому сексом рекомендуют заниматься и в зрелом возрасте, медицинских препятствий к этому нет. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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