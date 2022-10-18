Всего одна сигарета изменяет работу женского мозга

Хорошо известно, что женщины с большим трудом бросают курить, чем мужчины, хотя, в целом, курят реже. И вот теперь шведские учёный получили ответ на вопрос о том, почему это может происходить. Наблюдения показали, что всего в одной сигарете уже содержится достаточное количество никотина для того, чтобы он влиял на таламус. Именно эта зона мозга участвует в выработке гормона эстрогена.Но что более важно, таламус отвечает за регулирование поведения человека и его эмоциональный фон. Как никотин, так и другие препараты наркотического плана влияют конкретно на таламус, что способствует физическому и психическому привыканию. Поэтому женщины чаще подсаживаются на сигареты, если начинают курить, и с гораздо большим трудом от них отказываются.В ходе этого исследования его авторы в первый раз проследили за тем, как блокируется механизм выработки эстрогена в мозге женщины. Их особенно удивило, что данный эффект достигается с помощью всего одной-единственной дозы никотина, содержащейся в сигарете. Это ещё одна причина для того, чтобы люди отказывались от очень вредной привычки. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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