Может ли никотиновая жвачка сделать умнее

Исследователи из Стэнфордского университета работают над научно обоснованными инструментами для повседневной жизни. Одним из них может быть некоторое количество вроде бы вредного никотина. Все мы хорошо узнаем, как он действует на наш организм, особенно если содержится в сигаретах. Правда, помимо никотина в табачных изделиях ещё множество вредных смол и окиси углерода, проникающих в лёгкие вместе с дымом. При этом отдельно никотин может и не быть столь разрушительным.Попадая в организм, это вещество вызывает временный прилив радости, так как способствует выработке эндорфинов. А это может улучшить концентрацию и память. Сегодня значительное количество людей - от студентов-медиков до генеральных директоров - изменяют химический состав своего мозга с помощью никотина, принимая малые его дозы в форме пастилок, жевательной резинки, спрея или пластыря, стараясь улучшить когнитивные способности.Курение очень опасно для здоровья, но никотин по отдельности не так вреден в малых дозах. Тем не менее, он вовсе не Безопасен, поскольку повышает артериальное давление и увеличивает частоту сердечных сокращений, а также сужает артерии, увеличивая риск инфаркта или инсульта при регулярном употреблении. Вот почему прибегать к помощи препаратов с никотином нужно крайне осторожно и в очень небольших количествах. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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