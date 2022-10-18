Окно в палате поможет выжить

Исследование предполагает, что наличие окна в больничной палате увеличивает шансы на выживание пациентов после хирургических операций. Авторы работы наблюдали почти за 4 000 больных, которые перенесли 13 различных рисковых операций в течение трех лет. Их разделили на разные группы. В какой-то в палатах были окна, в какой-то не было, также разделение коснулось одноместных и двухместных палат, находившихся рядом с постом медсестры и поодаль, а также вне прямой видимости медицинских работников.Исследование продемонстрировало, что у пациентов риск смерти увеличивался на 20%, если в палатах не было окон. При этом через 30 дней этот риск сокращался на 10%. Исследователи связывают это с солнечным светом, который может стимулировать высвобождение серотонина в мозге, что улучшает настроение пациентов и помогает им чувствовать себя более спокойными.Солнечный свет снижает артериальное давление и повышает качество сна. Предыдущие исследования показывали, что пациенты с койками у окна оставались в больницах меньше времени, по сравнению с теми, кто находился у дверей. Также благодаря нахождению рядом с окном они испытывали меньший уровень стресса и боли, что отражалось на количестве получаемых обезболивающих. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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