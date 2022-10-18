Строгие мамы опасны для детской психики
Если мамы проявляют в общении со своими детьми повышенную строгость, то тем самым увеличивается их вероятность впасть в депрессию. А всё потому, что материнский крик перестраивает их мозг, как установили исследователи из Мюнстерского университета в Германии.
Немецкие исследователи заявили, что строгие и часто кричащие мамы увеличивают риск развития у их детей депрессии в более позднем возрасте. Своими криками они как бы переписывают их мозг. Это стало известно после того, как свыше 1 100 подростков ответили на вопросы по поводу своих родителей. Например, о том, насколько строгими они были, как часто их наказывали, о том, что не разрешалось делать, и как часто родители заставляли детей чувствовать себя виноватыми и кричали на них.
На основании этих ответов было отобрано 23 молодых человека, родители которых придерживались строгого, жёсткого или манипулятивного стиля воспитания. Их мамы назывались чрезмерно строгими и авторитарными, хотя в ходе опросов детей спрашивали также и про отцов.
У детей чрезмерно строгих родителей обнаружены изменения в активности многих различных генов, которые могли сделать их менее способными справляться с жизненными неурядицами. Предыдущие исследования уже связывали именно эти генетические изменения с повышенным риском депрессий в более пожилом возрасте. Так что материнская строгость - это верный путь к нарушениям психического здоровья ребёнка. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Мюнстерский университет
Медицина
один из крупнейших университетов Германии. Расположен в Мюнстере
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